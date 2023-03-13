Селезнева Анна Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Селезневъ Егоръ
Отец ребёнка: Селезневъ Семенъ
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Ведомцева Пелагея
Отец ребёнка: Селезневъ Семенъ
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селезневъ Семенъ