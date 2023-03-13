Селезнева Анна Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Анна Евсеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Селезневъ Егоръ

Отец ребёнка: Селезневъ Семенъ

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ведомцева Пелагея

Отец ребёнка: Селезневъ Семенъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезневъ Семенъ

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