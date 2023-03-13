Селезневъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезневъ Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Селезневъ Исай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Селезневъ Егоръ

Мать ребёнка: Селезнева Анна Евсеева

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Ведомцева Пелагея

Мать ребёнка: Селезнева Анна Евсеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Анна Евсеева

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