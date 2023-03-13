Селезневъ Егоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Селезневъ Семенъ
Мать: Селезнева Анна Евсеева
Рождение ребёнка
1776
Сын: Селезневъ Иванъ
Мать ребёнка: Селезнева Прасковья Артемьева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Селезневъ Иванъ
Мать ребёнка: Селезнева Прасковья Артемьева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Селезнева Прасковья Артемьева
Рождение ребёнка
19.03.1787
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Селезнева Прасковья Артемьева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Селезнева Евдокия
Мать ребёнка: Селезнева Прасковья Артемьева
Рождение ребёнка
13.04.1791
Дочь: Селезневъ Ирина
Мать ребёнка: Селезнева Прасковья Артемьева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Селезнева Прасковья Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно