Селезневъ Егоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезневъ Егоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Селезневъ Семенъ

Мать: Селезнева Анна Евсеева

Рождение ребёнка
1776

Сын: Селезневъ Иванъ

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья Артемьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Селезневъ Иванъ

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья Артемьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья Артемьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1787

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья Артемьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Селезнева Евдокия

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья Артемьева

Рождение ребёнка
13.04.1791

Дочь: Селезневъ Ирина

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья Артемьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Селезнева Прасковья Артемьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Прасковья Артемьева