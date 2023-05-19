Ведомцева (Селезнева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведомцева (Селезнева) Пелагея

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Селезневъ Семенъ

Мать: Селезнева Анна Евсеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1784

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Ведомцевъ Сидоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ведомцева Татьяна

Отец ребёнка: Ведомцевъ Сидоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ведомцева Марья

Отец ребёнка: Ведомцевъ Сидоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведомцевъ Сидоръ

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