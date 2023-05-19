Ведомцева (Селезнева) Пелагея
Место рождения
Дата рождения1765
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Селезневъ Семенъ
Мать: Селезнева Анна Евсеева
Рождение ребёнка
24.01.1784
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Ведомцевъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ведомцева Татьяна
Отец ребёнка: Ведомцевъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ведомцева Марья
Отец ребёнка: Ведомцевъ Сидоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ведомцевъ Сидоръ