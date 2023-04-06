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Ведомцевъ Сидоръ

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Дата смерти

13.05.1791

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Ведомцевъ Герасимъ

Мать: Ведомцева Офимья Анисмова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1784

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Ведомцева Пелагея

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ведомцева Татьяна

Мать ребёнка: Ведомцева Пелагея

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ведомцева Марья

Мать ребёнка: Ведомцева Пелагея

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведомцева Пелагея

Смерть
13.05.1791
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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