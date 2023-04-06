Ведомцевъ Сидоръ
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти13.05.1791
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Ведомцевъ Герасимъ
Рождение ребёнка
24.01.1784
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Ведомцева Пелагея
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ведомцева Татьяна
Мать ребёнка: Ведомцева Пелагея
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ведомцева Марья
Мать ребёнка: Ведомцева Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ведомцева Пелагея
Смерть
13.05.1791