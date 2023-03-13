Ведомцевъ Герасимъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Ведомцевъ Сидоръ
Мать ребёнка: Ведомцева Офимья Анисмова
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ведомцевъ Иванъ
Мать ребёнка: Ведомцева Офимья Анисмова
Бракосочетание
Неизвестно