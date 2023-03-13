Ведомцевъ Герасимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведомцевъ Герасимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1728 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Ведомцевъ Сидоръ

Мать ребёнка: Ведомцева Офимья Анисмова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ведомцевъ Иванъ

Мать ребёнка: Ведомцева Офимья Анисмова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведомцева Офимья Анисмова

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