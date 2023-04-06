Серебренникова (Бещева) Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти27.07.1843
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Бещев Иван Дмитриев
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1832
Вотчины наследниц Яковлевых села Великого после умершего крестьянина Константина Иванова Серебренникова сын Алексей холостой с девицей Евдокии Ивановой дочерью крестьянина того же села крестьянина Ива... Показать все
Рождение ребёнка
14.10.1833
Дочь: Тельнова Евлампия Алексеева
Отец ребёнка: Серебренников Алексей Константинов
Рождение ребёнка
24.04.1836
Дочь: Елена Алексеева
Отец ребёнка: Серебренников Алексей Константинов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Серебренников Иван Алексеев
Отец ребёнка: Серебренников Алексей Константинов
Рождение ребёнка
04.04.1838
Дочь: Ольга Алексеева
Отец ребёнка: Серебренников Алексей Константинов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Серебренников Петр Алексеев
Отец ребёнка: Серебренников Алексей Константинов
Рождение ребёнка
31.10.1842
Сын: Серебренников Константин Алексеев
Отец ребёнка: Серебренников Алексей Константинов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.07.1843
Причина смерти: не известно
Похороны
29.07.1843
Погребение совершал священник Алексей Стефанов Морев с дьяконом Иоанном Тимофеевым, дьячком Иваном Петровым и пономарем Иваном Тихоновым. Погребена на приходском кладбище (ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.2, д.... Показать все