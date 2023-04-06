Серебренникова (Бещева) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренникова (Бещева) Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

27.07.1843

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Бещев Иван Дмитриев

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1832

Муж: Серебренников Алексей Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Вотчины наследниц Яковлевых села Великого после умершего крестьянина Константина Иванова Серебренникова сын Алексей холостой с девицей Евдокии Ивановой дочерью крестьянина того же села крестьянина Ива... Показать все
Рождение ребёнка
14.10.1833

Дочь: Тельнова Евлампия Алексеева

Отец ребёнка: Серебренников Алексей Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.04.1836

Дочь: Елена Алексеева

Отец ребёнка: Серебренников Алексей Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Серебренников Иван Алексеев

Отец ребёнка: Серебренников Алексей Константинов

Рождение ребёнка
04.04.1838

Дочь: Ольга Алексеева

Отец ребёнка: Серебренников Алексей Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Серебренников Петр Алексеев

Отец ребёнка: Серебренников Алексей Константинов

Рождение ребёнка
31.10.1842

Сын: Серебренников Константин Алексеев

Отец ребёнка: Серебренников Алексей Константинов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
27.07.1843
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: не известно
Похороны
29.07.1843
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Погребение совершал священник Алексей Стефанов Морев с дьяконом Иоанном Тимофеевым, дьячком Иваном Петровым и пономарем Иваном Тихоновым. Погребена на приходском кладбище (ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.2, д.... Показать все
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