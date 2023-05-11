Тельнова (Серебренникова) Евлампия Алексеева
Место рождения
Дата рождения14.10.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1833
Бракосочетание
19.10.1851
Жених - села Великого крестьянин Гаврило Гаврилов Тельнов, православный, первым браком, 20 лет Невеста - девица Евлампия Алексеева, с того же села, дочь крестьянина Алексея Константинова Серебренников... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Родители: села Великого крестьянин Алексей Константинов и его законная жена Евдокия Иванова. Воспреемники: крестьянин села Великого Иван Дмитриев Бещев и Алексеева мать, вдова, Евдокия Иванова. Таинст... Показать все
Смерть
Неизвестно