Тельнова (Серебренникова) Евлампия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельнова (Серебренникова) Евлампия Алексеева

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.10.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1833

Отец: Серебренников Алексей Константинов

Мать: Серебренникова Евдокия Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
19.10.1851

Муж: Тельнов Гаврила Гаврилов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянин Гаврило Гаврилов Тельнов, православный, первым браком, 20 лет Невеста - девица Евлампия Алексеева, с того же села, дочь крестьянина Алексея Константинова Серебренников... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Алексей Константинов и его законная жена Евдокия Иванова. Воспреемники: крестьянин села Великого Иван Дмитриев Бещев и Алексеева мать, вдова, Евдокия Иванова. Таинст... Показать все
Смерть
Неизвестно
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