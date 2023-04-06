Тельнов Гаврила Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1851
Жених - села Великого крестьянин Гаврило Гаврилов Тельнов, православный, первым браком, 20 лет Невеста - девица Евлампия Алексеева, с того же села, дочь крестьянина Алексея Константинова Серебренников... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно