Тельнов Гаврила Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельнов Гаврила Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1851

Жена: Тельнова Евлампия Алексеева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянин Гаврило Гаврилов Тельнов, православный, первым браком, 20 лет Невеста - девица Евлампия Алексеева, с того же села, дочь крестьянина Алексея Константинова Серебренников... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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