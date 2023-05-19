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(Серебренникова) Ольга Алексеева

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

04.04.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1838

Отец: Серебренников Алексей Константинов

Мать: Серебренникова Евдокия Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
05.04.1838
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Алексей Константинов Серебренников и закооная жена его Евдокия Иванова. Восприемники: села Великого крестьянин Иван Дмитриев Бещев и мать Серебренникова вдова Евдоки... Показать все
Смерть
Неизвестно
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