(Серебренникова) Ольга Алексеева
Место рождения
Дата рождения04.04.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1838
Крещение
05.04.1838
Родители: села Великого крестьянин Алексей Константинов Серебренников и закооная жена его Евдокия Иванова. Восприемники: села Великого крестьянин Иван Дмитриев Бещев и мать Серебренникова вдова Евдоки... Показать все
Смерть
Неизвестно