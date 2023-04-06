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Серебренников Константин Алексеев

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

31.10.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1842

Отец: Серебренников Алексей Константинов

Мать: Серебренникова Евдокия Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
01.11.1842
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Алексей Константинов Серебренников и законная жена его Евдокия Иванова Воспреемники: тесть Иван Дмитриев Бещев и мать Евдокия Иванова. Таинство совершал священник Ал... Показать все
Бракосочетание
14.10.1866

Жена: Серебренникова Павла Алексеева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого временнообязанный крестьянин Константин Алексеев Серебренников, вдов, вероисповедания православного, вторым браком, 22 лет Невеста - села Великого временнообязанная крестьянская ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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