Серебренников Константин Алексеев
Место рождения
Дата рождения31.10.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1842
Крещение
01.11.1842
Родители: села Великого крестьянин Алексей Константинов Серебренников и законная жена его Евдокия Иванова Воспреемники: тесть Иван Дмитриев Бещев и мать Евдокия Иванова. Таинство совершал священник Ал... Показать все
Бракосочетание
14.10.1866
Жених - села Великого временнообязанный крестьянин Константин Алексеев Серебренников, вдов, вероисповедания православного, вторым браком, 22 лет Невеста - села Великого временнообязанная крестьянская ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно