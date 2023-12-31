Мандрыкин Аким Дмитриев
Место рожденияг. Тамбов
Дата рождения1679
Дата смерти1749
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Мандрыкин Дмитрий
Мать: не указана
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: не указана
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: не указана
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Мильцина Федосья Акимова
Мать ребёнка: не указана
г. Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1749
г. Тамбов