Мандрыкин Аким Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыкин Аким Дмитриев

Место рождения

г. Тамбов

Дата рождения

1679

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Мандрыкин Дмитрий

Мать: не указана

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1718

Сын: Мандрыкин Тимофей Акимов

Мать ребёнка: не указана

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1721

Сын: Мандрыкин Алексей Акимов

Мать ребёнка: не указана

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Мильцина Федосья Акимова

Мать ребёнка: не указана

г. Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1749
г. Тамбов
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