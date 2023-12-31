Мильцина (Мандрыкина) Федосья Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильцина (Мандрыкина) Федосья Акимова

Место рождения

г. Тамбов

Дата рождения

1728

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Мандрыкин Аким Дмитриев

Мать: не указана

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Козюрева Дарья Гаврилова

Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1747

Сын: Мильцын Степан Гаврилов

Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1748

Сын: Мильцын Яков Гаврилов

Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Садовникова Прасковья Гаврилова

Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Катерина Гаврилова

Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1758

Сын: Мильцын Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1761

Сын: Мильцын Феодор Гаврилов

Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1763

Сын: Мильцын Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1765

Сын: Мильцин Григорий

Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1769

Сын: Мильцин Феодор

Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1770

Сын: Мильцин Яков

Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов

с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мильцын Гаврила Евдокимов

Смерть
1786
с. Пушкарская слобода
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