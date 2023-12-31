Мильцина (Мандрыкина) Федосья Акимова
Место рожденияг. Тамбов
Дата рождения1728
Дата смерти1786
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Мандрыкин Аким Дмитриев
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Козюрева Дарья Гаврилова
Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Садовникова Прасковья Гаврилова
Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Катерина Гаврилова
Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1765
Сын: Мильцин Григорий
Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1769
Сын: Мильцин Феодор
Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1770
Сын: Мильцин Яков
Отец ребёнка: Мильцын Гаврила Евдокимов
с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1786
с. Пушкарская слобода