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Мандрыкин Алексей Акимов

Место рождения

г. Тамбов

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Мандрыкин Аким Дмитриев

Мать: не указана

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1743

Сын: Мандрыкин Иван Алексеев

Мать ребёнка: Мандрыкина Дарья Иванова

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Марья Алексеева

Мать ребёнка: Мандрыкина Дарья Иванова

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Мандрыкина Дарья Иванова

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Марина Алексеева

Мать ребёнка: Мандрыкина Дарья Иванова

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Агафья Алексеева

Мать ребёнка: Мандрыкина Дарья Иванова

г. Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мандрыкина Дарья Иванова

Смерть
Неизвестно
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