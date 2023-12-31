Мандрыкин Алексей Акимов
Место рожденияг. Тамбов
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Мандрыкин Аким Дмитриев
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Мандрыкина Дарья Иванова
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Марья Алексеева
Мать ребёнка: Мандрыкина Дарья Иванова
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Мандрыкина Дарья Иванова
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Марина Алексеева
Мать ребёнка: Мандрыкина Дарья Иванова
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Агафья Алексеева
Мать ребёнка: Мандрыкина Дарья Иванова
г. Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мандрыкина Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно