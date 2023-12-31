Мандрыкина (Дитятева) Дарья Иванова
Место рожденияг. Тамбов
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Дитятев Иван Михайлович
Мать: не указана
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Мандрыкин Алексей Акимов
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Марья Алексеева
Отец ребёнка: Мандрыкин Алексей Акимов
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Мандрыкин Алексей Акимов
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Марина Алексеева
Отец ребёнка: Мандрыкин Алексей Акимов
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Агафья Алексеева
Отец ребёнка: Мандрыкин Алексей Акимов
г. Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно