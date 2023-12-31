Мандрыкина (Дитятева) Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыкина (Дитятева) Дарья Иванова

Место рождения

г. Тамбов

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Дитятев Иван Михайлович

Мать: не указана

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1743

Сын: Мандрыкин Иван Алексеев

Отец ребёнка: Мандрыкин Алексей Акимов

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Марья Алексеева

Отец ребёнка: Мандрыкин Алексей Акимов

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Мандрыкин Алексей Акимов

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Марина Алексеева

Отец ребёнка: Мандрыкин Алексей Акимов

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Агафья Алексеева

Отец ребёнка: Мандрыкин Алексей Акимов

г. Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандрыкин Алексей Акимов

Смерть
Неизвестно
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