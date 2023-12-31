Мандрыкин Тимофей Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыкин Тимофей Акимов

Место рождения

г. Тамбов

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Мандрыкин Аким Дмитриев

Мать: не указана

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1741

Сын: Мандрыкин Тимофей Тимофеев

Мать ребёнка: Мандрыкина Прасковья Максимова

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1742

Сын: Мандрыкин Михаил Тимофеев

Мать ребёнка: Мандрыкина Прасковья Максимова

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1743

Сын: Мандрыкин Петр Тимофеев

Мать ребёнка: Мандрыкина Прасковья Максимова

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1748

Сын: Мандрыкин Пракофий Тимофеев

Мать ребёнка: Мандрыкина Прасковья Максимова

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1750

Сын: Мандрыкин Гаврила Тимофеев

Мать ребёнка: Мандрыкина Прасковья Максимова

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1752

Сын: Мандрыкин Гаврила Тимофеев

Мать ребёнка: Мандрыкина Прасковья Максимова

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1754

Сын: Мандрыкин Григорий Тимофеев

Мать ребёнка: Мандрыкина Прасковья Максимова

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Мандрыкина Прасковья Максимова

г. Тамбов
Рождение ребёнка
1761

Сын: Мандрыкин Матвей Тимофеев

Мать ребёнка: Мандрыкина Прасковья Максимова

г. Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мандрыкина Прасковья Максимова

Смерть
Неизвестно
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