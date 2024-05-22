Данильченко Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.04.1955
Дата смерти22.12.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Володина Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
14.12.1987
Дочь: Данильченко Ксения Викторовна
Мать ребёнка: Володина Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
17.07.1990
Сын: Данильченко Николай Викторович
Мать ребёнка: Володина Лидия Сергеевна
Смерть
22.12.1994