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Данильченко Виктор Николаевич

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Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

14.04.1955

Дата смерти

22.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1955

Отец: Данильченко Николай Владимирович

Мать: Данильченко (Попова) Ираида Федоровна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
14.12.1987

Дочь: Данильченко Ксения Викторовна

Мать ребёнка: Володина Лидия Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.07.1990

Сын: Данильченко Николай Викторович

Мать ребёнка: Володина Лидия Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.12.1994

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