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Данильченко Николай Владимирович

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Место рождения

Бахты, Урджарский район, Абайская область

Дата рождения

28.11.1931

Дата смерти

12.09.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1931

Отец: Данильченко Владимир Прокопьевич

Мать: Данильченко (Выходец) Любовь Ефимовна

Бахты, Урджарский район, Абайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данильченко (Попова) Ираида Федоровна

Рождение ребёнка
14.04.1955

Сын: Данильченко Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Данильченко (Попова) Ираида Федоровна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
02.06.1960

Сын: Данильченко Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Данильченко (Попова) Ираида Федоровна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
19.09.1965

Сын: Данильченко Павел Николаевич

Мать ребёнка: Данильченко (Попова) Ираида Федоровна

Смерть
12.09.2011
Коломна, Коломенский, Московская область

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