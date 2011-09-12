Данильченко Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения28.11.1931
Дата смерти12.09.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1955
Сын: Данильченко Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Данильченко (Попова) Ираида Федоровна
Рождение ребёнка
02.06.1960
Сын: Данильченко Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Данильченко (Попова) Ираида Федоровна
Рождение ребёнка
19.09.1965
Сын: Данильченко Павел Николаевич
Мать ребёнка: Данильченко (Попова) Ираида Федоровна
Смерть
12.09.2011
Коломна, Коломенский, Московская область