Данильченко Ираида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данильченко Ираида Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1932

Дата смерти

06.04.2024

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1955

Сын: Данильченко Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Данильченко Николай Владимирович

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
02.06.1960

Сын: Данильченко Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Данильченко Николай Владимирович

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
19.09.1965

Сын: Данильченко Павел Николаевич

Отец ребёнка: Данильченко Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данильченко Николай Владимирович

Смерть
06.04.2024
Коломна, Коломенский, Московская область
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