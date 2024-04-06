Данильченко Ираида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1932
Дата смерти06.04.2024
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.04.1955
Сын: Данильченко Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Данильченко Николай Владимирович
Рождение ребёнка
02.06.1960
Сын: Данильченко Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Данильченко Николай Владимирович
Рождение ребёнка
19.09.1965
Сын: Данильченко Павел Николаевич
Отец ребёнка: Данильченко Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.2024
Коломна, Коломенский, Московская область