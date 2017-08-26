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Крылов Владимир Адольфович

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Место рождения

Мулянка, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

27.06.1960

Дата смерти

26.08.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

1924 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1960

Отец: Неизвестна Виталий

Мать: Клавдия

Мулянка, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.06.1983

Сын: Крылов Антон

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
1990

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1991

Жена: скрыто настройками приватности

Моховое, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.09.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Моховое, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Развод
1996

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

г. Пермь
Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Смерть
26.08.2017
г. Пермь
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Сылвенск, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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