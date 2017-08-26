Крылов Владимир Адольфович
Место рождения
Дата рождения27.06.1960
Дата смерти26.08.2017
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1960
Отец: Неизвестна Виталий
Мать: Клавдия
Рождение ребёнка
23.06.1983
Сын: Крылов Антон
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1990
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1991
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.09.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1996
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
г. Пермь
Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Смерть
26.08.2017
г. Пермь
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Сылвенск, Кунгурский муниципальный район, Пермский край