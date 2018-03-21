Крылов Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1983

Дата смерти

21.03.2018

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1983

Отец: Крылов Владимир Адольфович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.03.2018
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