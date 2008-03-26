Богомолова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1916

Дочь: Рябова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Богомолов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Богомолов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бесштаннова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Богомолов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Иван

Смерть
Неизвестно
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