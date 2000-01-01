Бесштаннова (Богомолова) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богомолов Иван
Мать: Богомолова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бесштаннов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бесштаннов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бесштаннов Николай
Смерть
Неизвестно