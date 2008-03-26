Рябова (Богомолова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1916
Дата смерти26.03.2008
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1916
Отец: Богомолов Иван
Мать: Богомолова Татьяна
Рождение ребёнка
27.11.1941
Рождение ребёнка
20.06.1949
Рождение ребёнка
18.04.1952
Рождение ребёнка
01.03.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябов Иван Павлович
Смерть
26.03.2008
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область