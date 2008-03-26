Рябова (Богомолова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Богомолова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1916

Дата смерти

26.03.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1916

Отец: Богомолов Иван

Мать: Богомолова Татьяна

Рождение ребёнка
27.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябов Иван Павлович

Рождение ребёнка
20.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябов Иван Павлович

Рождение ребёнка
18.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябов Иван Павлович

Рождение ребёнка
01.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябов Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Иван Павлович

Смерть
26.03.2008
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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