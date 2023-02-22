Богомолов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1916
Дочь: Рябова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Богомолова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Богомолова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бесштаннова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Богомолова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богомолова Татьяна
Смерть
Неизвестно