Богомолов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1916

Дочь: Рябова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Богомолова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Богомолова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бесштаннова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Богомолова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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