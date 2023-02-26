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Матвей Яковлев

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Место рождения

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.12.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1777 г.р.

Мать

До 1777 г.р.

Жена

До 1816 г.р.
1778 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1793

Отец: Яков Афанасиев

Мать: Агафия Константинова

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1834

Сын: Григорий Матвеев

Мать ребёнка: Агафия Фомина

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Фомина

Смерть
Неизвестно
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