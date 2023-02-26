Матвей Яковлев
Место рожденияд.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.12.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1793
Отец: Яков Афанасиев
Мать: Агафия Константинова
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1834
Сын: Григорий Матвеев
Мать ребёнка: Агафия Фомина
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Фомина
Смерть
Неизвестно