Агафия Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1793
Сын: Матвей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Афанасиев
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1795
Сын: Косьма Яковлев
Отец ребёнка: Яков Афанасиев
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1799
Дочь: София Яковлева
Отец ребёнка: Яков Афанасиев
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Афанасиев
Смерть
Неизвестно