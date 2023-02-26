Агафия Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1793

Сын: Матвей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Афанасиев

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1795

Сын: Косьма Яковлев

Отец ребёнка: Яков Афанасиев

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1799

Дочь: София Яковлева

Отец ребёнка: Яков Афанасиев

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Афанасиев

Смерть
Неизвестно
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