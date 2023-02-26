Агафия Фомина
Место рожденияд.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1834
Сын: Григорий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Яковлев
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Яковлев
Смерть
Неизвестно