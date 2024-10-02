Станкевич Лукьян (Лука) Александрович
Место рожденияоколица Горки Вендорожской волости Могилевского уезда Могилевской губернии
Дата рождения18.10.1908
Дата смерти14.07.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Станкевич) Ядвига Лукинична
Мать ребёнка: Станкевич (Соколова) Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1939
Мать ребёнка: Станкевич (Соколова) Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
09.01.1945
Мать ребёнка: Станкевич (Соколова) Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
17.05.1948
Дочь: (Станкевич) Екатерина Лукьяновна
Мать ребёнка: Станкевич (Соколова) Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
23.12.1951
Сын: Станкевич Михаил Лукьянович
Мать ребёнка: Станкевич (Глатанкова) Мария Прохоровна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: (Станкевич) Анна Лукьяновна
Мать ребёнка: Станкевич (Глатанкова) Мария Прохоровна
Рождение ребёнка
05.03.1958
Дочь: (Станкевич) Татьяна Лукьяновна
Мать ребёнка: Станкевич (Глатанкова) Мария Прохоровна
Смерть
14.07.1969