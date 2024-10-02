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Станкевич Лукьян (Лука) Александрович

Место рождения

околица Горки Вендорожской волости Могилевского уезда Могилевской губернии

Дата рождения

18.10.1908

Дата смерти

14.07.1969

Пол

Мужской

Добавил:

IR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1908

Отец: Кисляк-Станкевич Александр Антонович

Мать: Кисляк-Станкевич (Равич-Щербо) Констанция Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Станкевич) Ядвига Лукинична

Мать ребёнка: Станкевич (Соколова) Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станкевич (Соколова) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
05.07.1939

Сын: Станкевич Геннадий Лукич

Мать ребёнка: Станкевич (Соколова) Прасковья Васильевна

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
09.01.1945

Сын: Станкевич Анатолий Лукич

Мать ребёнка: Станкевич (Соколова) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
17.05.1948

Дочь: (Станкевич) Екатерина Лукьяновна

Мать ребёнка: Станкевич (Соколова) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
23.12.1951

Сын: Станкевич Михаил Лукьянович

Мать ребёнка: Станкевич (Глатанкова) Мария Прохоровна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: (Станкевич) Анна Лукьяновна

Мать ребёнка: Станкевич (Глатанкова) Мария Прохоровна

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
05.03.1958

Дочь: (Станкевич) Татьяна Лукьяновна

Мать ребёнка: Станкевич (Глатанкова) Мария Прохоровна

Смерть
14.07.1969

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