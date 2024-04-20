Станкевич (Глатанкова) Мария Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти04.07.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Рождение ребёнка
23.12.1951
Сын: Станкевич Михаил Лукьянович
Отец ребёнка: Станкевич Лукьян (Лука) Александрович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: (Станкевич) Анна Лукьяновна
Отец ребёнка: Станкевич Лукьян (Лука) Александрович
Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
05.03.1958
Дочь: (Станкевич) Татьяна Лукьяновна
Отец ребёнка: Станкевич Лукьян (Лука) Александрович
Смерть
04.07.1985