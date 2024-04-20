Станкевич (Глатанкова) Мария Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкевич (Глатанкова) Мария Прохоровна

Место рождения

Васьковичи, Чаусский район, Могилёвская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

04.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

IR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Глатанков Прохор Аксенович

Мать: Глатанкова Хадося Яковлевна

Васьковичи, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
23.12.1951

Сын: Станкевич Михаил Лукьянович

Отец ребёнка: Станкевич Лукьян (Лука) Александрович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: (Станкевич) Анна Лукьяновна

Отец ребёнка: Станкевич Лукьян (Лука) Александрович

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
05.03.1958

Дочь: (Станкевич) Татьяна Лукьяновна

Отец ребёнка: Станкевич Лукьян (Лука) Александрович

Смерть
04.07.1985

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