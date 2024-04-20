Кисляк-Станкевич Александр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисляк-Станкевич Александр Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Кисляк-Станкевич Антон

Мать: Кисляк-Станкевич (Дашкевич) Петронеля

Рождение ребёнка
23.02.1899

Дочь: (Станкевич) Мария Александровна

Мать ребёнка: Кисляк-Станкевич (Равич-Щербо) Констанция Иосифовна

Тумановка 1-я, Вендорожская волость, Могилевский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1900

Сын: Кисляк-Станкевич Феликс Александрович

Мать ребёнка: Кисляк-Станкевич (Равич-Щербо) Констанция Иосифовна

Тумановка 1-я, Вендорожская волость, Могилевский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1902

Дочь: (Станкевич) Анна Александровна

Мать ребёнка: Кисляк-Станкевич (Равич-Щербо) Констанция Иосифовна

Тумановка 1-я, Вендорожская волость, Могилевский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1905

Дочь: (Станкевич) Францишка Александровна

Мать ребёнка: Кисляк-Станкевич (Равич-Щербо) Констанция Иосифовна

Гуслянка, Могилёвский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
18.10.1908

Сын: Станкевич Лукьян (Лука) Александрович

Мать ребёнка: Кисляк-Станкевич (Равич-Щербо) Констанция Иосифовна

Рождение ребёнка
09.10.1911

Сын: Станкевич Иосиф Александрович

Мать ребёнка: Кисляк-Станкевич (Равич-Щербо) Констанция Иосифовна

Тишовка, Могилёвский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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