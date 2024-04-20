Кисляк-Станкевич (Равич-Щербо) Констанция Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
23.02.1899
Дочь: (Станкевич) Мария Александровна
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Александр Антонович
Рождение ребёнка
02.06.1900
Сын: Кисляк-Станкевич Феликс Александрович
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Александр Антонович
Рождение ребёнка
12.12.1902
Дочь: (Станкевич) Анна Александровна
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Александр Антонович
Рождение ребёнка
21.08.1905
Дочь: (Станкевич) Францишка Александровна
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Александр Антонович
Гуслянка, Могилёвский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
18.10.1908
Сын: Станкевич Лукьян (Лука) Александрович
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Александр Антонович
Рождение ребёнка
09.10.1911
Сын: Станкевич Иосиф Александрович
Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Александр Антонович
Тишовка, Могилёвский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно