Кисляк-Станкевич (Равич-Щербо) Констанция Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисляк-Станкевич (Равич-Щербо) Констанция Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Равич-Щербо Иосиф

Мать: Равич-Щербо (Дземешкевич) Мария (Марьяна)

Рождение ребёнка
23.02.1899

Дочь: (Станкевич) Мария Александровна

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Александр Антонович

Тумановка 1-я, Вендорожская волость, Могилевский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1900

Сын: Кисляк-Станкевич Феликс Александрович

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Александр Антонович

Тумановка 1-я, Вендорожская волость, Могилевский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1902

Дочь: (Станкевич) Анна Александровна

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Александр Антонович

Тумановка 1-я, Вендорожская волость, Могилевский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1905

Дочь: (Станкевич) Францишка Александровна

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Александр Антонович

Гуслянка, Могилёвский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
18.10.1908

Сын: Станкевич Лукьян (Лука) Александрович

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Александр Антонович

Рождение ребёнка
09.10.1911

Сын: Станкевич Иосиф Александрович

Отец ребёнка: Кисляк-Станкевич Александр Антонович

Тишовка, Могилёвский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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