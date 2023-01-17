Котова Степанида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Степанида Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Между 1764 и 1794

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Котов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Котов Афанасий Максимович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1745

Сын: Котов Андриан Афанасьевич

Отец ребёнка: Котов Афанасий Максимович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Котов Афанасий Максимович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1749

Сын: Котов Матвей Афанасьевич

Отец ребёнка: Котов Афанасий Максимович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Котов Афанасий Максимович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1755

Сын: Котов Захар Афанасьевич

Отец ребёнка: Котов Афанасий Максимович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1759

Сын: Котов Онисим Афанасьевич

Отец ребёнка: Котов Афанасий Максимович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Афанасий Максимович

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1764 и 1794
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
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