Котова Степанида Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиМежду 1764 и 1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Котов Афанасий Максимович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Котов Андриан Афанасьевич
Отец ребёнка: Котов Афанасий Максимович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Котов Афанасий Максимович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Котов Афанасий Максимович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Котов Афанасий Максимович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Котов Афанасий Максимович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Котов Афанасий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1764 и 1794