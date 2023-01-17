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Котов Иван Афанасьевич

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Котов Афанасий Максимович

Мать: Котова Степанида Семеновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Мелания Ивановна

Мать ребёнка: Котова Феодосия Петровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Котов Пимен Иванович

Мать ребёнка: Котова Феодосия Петровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.12.1791
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Феодосия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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