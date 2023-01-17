Котов Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Мелания Ивановна
Мать ребёнка: Котова Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Котов Пимен Иванович
Мать ребёнка: Котова Феодосия Петровна
Крещение
18.12.1791
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Феодосия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно