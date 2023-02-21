Котова Феодосия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова Феодосия Петровна

Котова Феодосия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Афанасьевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Котов Пимен Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Афанасьевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Иван Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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