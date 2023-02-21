Котова Феодосия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Котов Пимен Иванович
Отец ребёнка: Котов Иван Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно