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Котов Андриан Афанасьевич

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Котов Афанасий Максимович

Мать: Котова Степанида Семеновна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1775

Сын: Котов Евдоким Андрианович

Мать ребёнка: Котова Ульяна Прохоровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Котов Евдоким Андрианович

Мать ребёнка: Котова Ульяна Прохоровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Ульяна Прохоровна

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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