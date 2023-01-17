Котов Андриан Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1775
Сын: Котов Евдоким Андрианович
Мать ребёнка: Котова Ульяна Прохоровна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Котов Евдоким Андрианович
Мать ребёнка: Котова Ульяна Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Ульяна Прохоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно