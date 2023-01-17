Котов Захар Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Котова Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Фекла Захаровна
Мать ребёнка: Котова Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Котова Пелагия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Пелагия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно