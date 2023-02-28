Осипова (Царенкова) Прасковья Егоровна
Место рождения
Дата рождения04.12.1902
Дата смерти09.05.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1902
Отец: Царенков Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1925
Дочь: Янковская Дарья Павловна
Отец ребёнка: Осипов Павел Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1927
Сын: Осипов Иван Павлович
Отец ребёнка: Осипов Павел Иванович
Рождение ребёнка
31.07.1930
Дочь: Равичюс Лилия Павловна
Отец ребёнка: Осипов Павел Иванович
Смерть
09.05.1986