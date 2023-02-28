Осипова (Царенкова) Прасковья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Царенкова) Прасковья Егоровна

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Место рождения

Капустино, Руднянская волость, Оршанский уезд

Дата рождения

04.12.1902

Дата смерти

09.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1902

Отец: Царенков Егор

Мать: не указана

Капустино, Руднянская волость, Оршанский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1925

Дочь: Янковская Дарья Павловна

Отец ребёнка: Осипов Павел Иванович

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1927

Сын: Осипов Иван Павлович

Отец ребёнка: Осипов Павел Иванович

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1930

Дочь: Равичюс Лилия Павловна

Отец ребёнка: Осипов Павел Иванович

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.05.1986
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