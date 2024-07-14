Осипов Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения10.10.1927
Дата смерти20.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова (Храименкова) Антонина Алексеевна
Работа или профессия
С 1958 по 20.06.1988
Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Гл.ветврачом колхоза Сов Россия
Рождение ребёнка
19.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова (Храименкова) Антонина Алексеевна
Смерть
20.06.1988