Осипов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Иван Павлович

Осипов Иван Павлович

avatar

Место рождения

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.10.1927

Дата смерти

20.06.1988

Пол

Мужской

Отец

Около 1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927

Отец: Осипов Павел Иванович

Мать: Осипова (Царенкова) Прасковья Егоровна

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова (Храименкова) Антонина Алексеевна

Рождение ребёнка
19.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова (Храименкова) Антонина Алексеевна

Работа или профессия
С 1958 по 20.06.1988
Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Гл.ветврачом колхоза Сов Россия
Рождение ребёнка
19.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова (Храименкова) Антонина Алексеевна

Смерть
20.06.1988

Мы используем куки для улучшения работы сайта.