Янковская Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнковская Дарья Павловна

Янковская Дарья Павловна

avatar

Место рождения

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.03.1925

Дата смерти

23.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1925

Отец: Осипов Павел Иванович

Мать: Осипова Прасковья Егоровна

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.11.1948

Дочь: Амбросова Вия Борисова

Отец ребёнка: Янковский Борис Янович

Рождение ребёнка
19.03.1950

Дочь: Садовская Елена Борисовна

Отец ребёнка: Янковский Борис Янович

Рождение ребёнка
23.10.1952

Дочь: Шнайдер Нина Борисовна

Отец ребёнка: Янковский Борис Янович

Рождение ребёнка
04.05.1960

Сын: Янковский Андрис Борисович

Отец ребёнка: Янковский Борис Янович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янковский Борис Янович

Смерть
23.02.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close