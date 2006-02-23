Янковская Дарья Павловна
Место рождения
Дата рождения30.03.1925
Дата смерти23.02.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1925
Отец: Осипов Павел Иванович
Рождение ребёнка
15.11.1948
Дочь: Амбросова Вия Борисова
Отец ребёнка: Янковский Борис Янович
Рождение ребёнка
19.03.1950
Дочь: Садовская Елена Борисовна
Отец ребёнка: Янковский Борис Янович
Рождение ребёнка
23.10.1952
Дочь: Шнайдер Нина Борисовна
Отец ребёнка: Янковский Борис Янович
Рождение ребёнка
04.05.1960
Сын: Янковский Андрис Борисович
Отец ребёнка: Янковский Борис Янович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.2006