Осипов Павел Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: Осипов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1925
Дочь: Янковская Дарья Павловна
Мать ребёнка: Осипова Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
10.10.1927
Сын: Осипов Иван Павлович
Мать ребёнка: Осипова Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
31.07.1930
Дочь: Равичюс Лилия Павловна
Мать ребёнка: Осипова Прасковья Егоровна
Смерть
Около 1933
умер после раскулачивания молодым от дизентерии