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Осипов Павел Иванович

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Место рождения

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Осипов Иван

Мать: не указана

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1925

Дочь: Янковская Дарья Павловна

Мать ребёнка: Осипова Прасковья Егоровна

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1927

Сын: Осипов Иван Павлович

Мать ребёнка: Осипова Прасковья Егоровна

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1930

Дочь: Равичюс Лилия Павловна

Мать ребёнка: Осипова Прасковья Егоровна

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Около 1933
умер после раскулачивания молодым от дизентерии
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