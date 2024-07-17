Прокофьева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Прокофьев Василий
Мать: Прокофьева Вероника
Рождение ребёнка
25.07.1932
Сын: Леняшин Геннадий Константинович
Отец ребёнка: Леняшин Константин Васильевич
Рождение ребёнка
26.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леняшин Константин Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно