Прокофьева Анна Васильевна 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьева Анна Васильевна

Прокофьева Анна Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Прокофьев Василий

Мать: Прокофьева Вероника

Рождение ребёнка
25.07.1932

Сын: Леняшин Геннадий Константинович

Отец ребёнка: Леняшин Константин Васильевич

Рождение ребёнка
26.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леняшин Константин Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.