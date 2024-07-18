Леняшин Геннадий Константинович 25.07.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Леняшин Геннадий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1932

Дата смерти

04.06.1992

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1932

Отец: Леняшин Константин Васильевич

Мать: Прокофьева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
03.06.1959

Сын: Леняшин Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Леняшина (Ефремова) Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
13.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леняшина (Ефремова) Зоя Михайловна

Смерть
04.06.1992

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