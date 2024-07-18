Леняшин Геннадий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1932
Дата смерти04.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1932
Рождение ребёнка
03.06.1959
Сын: Леняшин Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Леняшина (Ефремова) Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
13.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Леняшина (Ефремова) Зоя Михайловна
Смерть
04.06.1992