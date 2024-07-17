Леняшин Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.06.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1903
Рождение ребёнка
25.07.1932
Сын: Леняшин Геннадий Константинович
Мать ребёнка: Прокофьева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
26.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прокофьева Анна Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно