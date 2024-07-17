Леняшин Константин Васильевич 02.06.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Леняшин Константин Васильевич

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Место рождения

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

Дата рождения

02.06.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1903

Отец: Леняшин Василий Васильевич

Мать: Леняшина (Валястова) Анна Ивановна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Рождение ребёнка
25.07.1932

Сын: Леняшин Геннадий Константинович

Мать ребёнка: Прокофьева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
26.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокофьева Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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