Прокофьева Вероника Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Прокофьева Вероника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокофьева София Ивановна

Отец ребёнка: Прокофьев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коняева (Прокофьева) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Прокофьев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Росинская (Прокофьева) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Прокофьев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Прокофьев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Иван Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Прокофьева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Прокофьев Василий

Смерть
Неизвестно

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