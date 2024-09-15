Прокофьева Вероника
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокофьева София Ивановна
Отец ребёнка: Прокофьев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коняева (Прокофьева) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Прокофьев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Росинская (Прокофьева) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Прокофьев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокофьев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Прокофьев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофьев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокофьев Иван Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Прокофьева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Прокофьев Василий
Смерть
Неизвестно