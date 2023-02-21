Меньшиков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
23.09.1916
Дочь: Суворова Раиса Михайлова
Мать ребёнка: Меньшикова Пелагея Яковлевна
Место жительства
1923
7. Меньшиков Михаил Иванович - 1 коровой, 1 лошадью и 6 едоками в доме. 18 десятин в пользовании
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Меньшикова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньшиков Петр Михайлович
Мать ребёнка: Меньшикова Пелагея Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно