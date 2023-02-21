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Меньшиков Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Меньшиков Иван Николаевич

Мать: Меньшикова Пелагея Никоноровна

Рождение ребёнка
23.09.1916

Дочь: Суворова Раиса Михайлова

Мать ребёнка: Меньшикова Пелагея Яковлевна

Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
1923
Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
7. Меньшиков Михаил Иванович - 1 коровой, 1 лошадью и 6 едоками в доме. 18 десятин в пользовании
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меньшикова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньшиков Петр Михайлович

Мать ребёнка: Меньшикова Пелагея Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Пелагея Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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