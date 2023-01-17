Меньшикова (Меньшикова) Пелагея Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова (Меньшикова) Пелагея Никоноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Меньшиков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
16.04.1910

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Николаевич

Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ираида Ивановна

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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