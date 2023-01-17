Меньшикова (Меньшикова) Пелагея Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Меньшиков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
16.04.1910
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Николаевич
Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ираида Ивановна
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно