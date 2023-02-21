Меньшиков Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меньшиков Николай
Рождение ребёнка
1893
Сын: Меньшиков Михаил Иванович
Мать ребёнка: Меньшикова Пелагея Никоноровна
Рождение ребёнка
16.04.1910
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Меньшикова Пелагея Никоноровна
Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ираида Ивановна
Мать ребёнка: Меньшикова Пелагея Никоноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917
Причина смерти: Исчез в революцию