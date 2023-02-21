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Меньшиков Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меньшиков Николай

Мать: Меньшикова Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Меньшиков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Меньшикова Пелагея Никоноровна

Рождение ребёнка
16.04.1910

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Меньшикова Пелагея Никоноровна

Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ираида Ивановна

Мать ребёнка: Меньшикова Пелагея Никоноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Пелагея Никоноровна

Смерть
После 1917
Причина смерти: Исчез в революцию
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