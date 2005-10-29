Суворова (Меньшикова) Раиса Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова (Меньшикова) Раиса Михайлова

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Место рождения

Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

23.09.1916

Дата смерти

29.10.2005

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

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1941 г.р.
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1954 г.р.

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1916

Отец: Меньшиков Михаил Иванович

Мать: Меньшикова Пелагея Яковлевна

Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суворов Иван Григорьевич

Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.09.1941

Дочь: Абдалова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Суворов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
23.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суворов Иван Григорьевич

Бракосочетание
31.07.1945

Муж: Суворов Иван Григорьевич

Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
ПОВТОРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ Суворов Иван Григорьевич русский Суворова Раиса Михайловна русская заключили брак 31.07.1945 о чем 1945 года июля месяца 31 числа составлена запись.. №47 ... Место госу... Показать все
Рождение ребёнка
16.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суворов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
25.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суворов Иван Григорьевич

Россия
Рождение ребёнка
26.04.1954

Сын: Суворов Александр Иванович

Отец ребёнка: Суворов Иван Григорьевич

Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
29.10.2005
Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | ПОВТОРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТЕ Суворова Раиса Михайловна гражданка России д. Костыли Сосновского района Челябинская область умерла 29 октяб... Показать все
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