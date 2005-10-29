Суворова (Меньшикова) Раиса Михайлова
Место рождения
Дата рождения23.09.1916
Дата смерти29.10.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1916
Рождение ребёнка
30.11.1935
Рождение ребёнка
07.09.1941
Дочь: Абдалова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Суворов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
23.07.1945
Бракосочетание
31.07.1945
ПОВТОРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ Суворов Иван Григорьевич русский Суворова Раиса Михайловна русская заключили брак 31.07.1945 о чем 1945 года июля месяца 31 числа составлена запись.. №47 ... Место госу... Показать все
Рождение ребёнка
16.10.1946
Рождение ребёнка
25.01.1952
Россия
Рождение ребёнка
26.04.1954
Сын: Суворов Александр Иванович
Отец ребёнка: Суворов Иван Григорьевич
Смерть
29.10.2005
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | ПОВТОРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТЕ Суворова Раиса Михайловна гражданка России д. Костыли Сосновского района Челябинская область умерла 29 октяб... Показать все