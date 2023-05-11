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Суворов Александр Иванович

Место рождения

Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

26.04.1954

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1954

Отец: Суворов Иван Григорьевич

Мать: Суворова Раиса Михайлова

Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
2014
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
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