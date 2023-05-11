Суворов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения26.04.1954
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1954
Отец: Суворов Иван Григорьевич
Мать: Суворова Раиса Михайлова
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
2014
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно